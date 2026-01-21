子どもの挑戦する姿勢や物事をやり抜く力はどうすれば育てられるのか。起業家教育を重視した小学生向けアフタースクールを運営する森博樹氏は「ちょっとした親の声かけで、子どもの『やり抜く力』が育つ」という――。※本稿は、森博樹『親子ではじめる 10歳からの起業家教育 圧倒的な主体性を育む「5ステップ成長循環メソッド」』（学事出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真