お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしこ（３５）とまひる（３２）が２１日、都内で行われた「馬取県で馬っとるけん」メディア発表会に鳥取県の平井伸治知事とともに出席した。イベントでは、ガンバレルーヤの２人が「馬取県応援団長ガンバレウーマ」に任命され、午年に鳥取県を盛り上げるキャンペーンをアピールした。まひるは鳥取県出身の酉年。「鳥がピッタリなんです」とにこりと笑うと「鳥取県にはうまいもの、遊び場が