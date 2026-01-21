【モデルプレス＝2026/01/21】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月20日、自身のInstagramを更新。1stシングルの衣装姿を公開し、話題を集めている。【写真】指原プロデュース27歳美女「成長がすごい」過去ショット◆大谷映美里、1stシングル「＝LOVE」衣装姿を公開大谷は投稿で「1stシングルの衣装撮影で久しぶりに着たよ」とつづり、1stシングル「＝LOVE」（2017年）当時と現在の衣装姿を複数枚投稿。