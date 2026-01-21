関西を中心に展開する天丼･天ぷらチェーン「天丼･天ぷら本舗 さん天」は、2026年1月22日(木)から2月25日(水)までの期間限定で、「鱈(たら)と白子フェア」を開催する。今が旬の鱈(たら)と、濃厚でクリーミーな白子を使用した天丼･天ぷら定食をラインアップする。【画像を見る】「海老・たら・白子の贅沢天丼」、「たらと白子の冬天ぷら定食」の画像を見る〈旬の鱈と白子を楽しむ「たらと白子の冬天丼」〉◆たらと白子の冬天丼価格: