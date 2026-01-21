Ｊ１名古屋は２１日、Ｊ２の磐田へ期限付き移籍していたＭＦ倍井（ますい）謙の契約について、海外クラブへの移籍に向けた準備のため、両クラブ合意の上、期限付き移籍契約を解除することが決定したと発表した。２４歳の倍井は、関西学院大から２３年に名古屋入り。１年目は１試合の出場にとどまったが、２年目の２４年は２５試合出場で２得点。昨季は磐田に期限付き移籍し、３８試合出場で６得点をマークした。今季も今月５日