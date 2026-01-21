アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）への招待を受諾したディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）はトム・マーカンド騎手との初コンビで挑む。サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）に選出されたドンアミティエはライアン・ムーア騎手とコンビを組む。京都金杯１７着のガ