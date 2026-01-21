中日の岡林勇希外野手が２１日、阪神・前川右京外野手らと三重・津市内で行っている自主トレを公開した。７年目の今季から、野手キャプテンに就任したリードオフマンが、１５年ぶりのリーグ優勝への原動力となることを誓った。この日は、午前９時２０分にアップ開始。ノックやキャッチボールで汗を流すと、その後は約１時間、ロングティーなどでバットを振り込んだ。自主トレも残り２日となり、「すごく順調。体の動きもいい」