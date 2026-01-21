衆議院選挙は2月8日に投開票が行われます。日本維新の会は21日、政権公約＝いわゆるマニフェストに「副首都構想」を実現するための法律の制定を盛り込みました。福岡も副首都の候補とされています。 日本維新の会が発表したマニフェストでは、食料品消費税の2年間ゼロや社会保険料の負担を下げる社会保障改革のほか、福岡、大阪、札幌などを候補とした「副首都法」を制定し、東京一極集中を是正する目標も盛り込まれました。福