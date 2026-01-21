安倍晋三元首相を銃殺したとして、殺人などの罪に問われた山上徹也被告人（45）に対し、奈良地裁の裁判員裁判は無期懲役の判決を言い渡した。弁護士ドットコムニュースの記者も、1月21日の判決をこの目で確かめようと、傍聴券の抽選に加わった。しかし、31の傍聴席に対して685人が申し込み、約22倍の倍率の前に砕け散った。裁判所の周囲を警察官らによって厳重に警備され、入庁時と入廷時の2度にわたる所持品検査が実施された。ス