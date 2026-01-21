東京タワー周辺の景色。（２０２５年１１月１７日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月21日】日本の国債市場は20日、日本の財政悪化への懸念から各年限の利回りが急上昇し、長期国債を中心に過去最高水準を相次いで更新した。新発30年物国債の利回りは前日比0.265ポイント高い3.875％となった。40年物国債の利回りも0.275ポイント上昇して4.215％を付け、1995年以来初めて4％台に乗せた。いずれも過去最高水準とな