傷害致死などの罪に問われている男2人の初公判が21日、津地裁で開かれ、「暴行罪」と「傷害罪」にとどまると主張しました。今村健一郎被告(44)と丹羽正和被告(43)は2024年2月、今村被告が経営していた飲食店で、元従業員の尾谷純一さん(当時53)の頭をダンベルのシャフトで殴るなどして死亡させた傷害致死の罪などに問われています。21日の初公判で、今村被告は「ダンベルのシャフトで右肩と右の太ももを1回ずつ叩いたのみ」