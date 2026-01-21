【新華社銅仁1月21日】中国貴州省銅仁市万山区の長坳村でこのほど、集団経済の配当金支給式が行われた。総額30万元（1元＝約22円）が配分され、244世帯の816人の村民が受け取った。長坳村は2019年、株式制の経済合作社を設立し、10ヘクタールにわたるブンタン栽培を独自に推進、周辺住民に地元での雇用機会と増収をもたらしてきた。数年にわたる入念な管理を経て、2025年は豊作期を迎え、生産量は100トンを超えた