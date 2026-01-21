世界で最も高馬力な量産トラクタージョンディア社のウェブサイトを見ると、「馬力の高いトラクター」として9RXシリーズが紹介されている。正直、アメリカのメーカーにしては控えめな表現だと思う。何しろ、本当は世界で最も高馬力な量産トラクターなのだから。【画像】世界最強トラクタージョンディア 9RX 830荒れた農地も余裕？屈強オフローダーたち全120枚今回試乗したのは、ジョンディア 9RX 830。クルマと同様に、9RX