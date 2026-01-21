元SKE48メンバーの梅本まどか（33）が21日、自身のSNSを更新し、バイクレーサー・渡辺一樹（35）との結婚を発表した。【画像】元SKE48梅本まどか、バイクレーサー渡辺一樹と結婚（報告全文）2人は連名で書面を投稿して「私事で大変恐縮ではありますが私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「このような節目を迎えることができましたのも、日頃よりお世話になっ