日本調教師会関西本部は21日、湯窪幸雄（ゆくぼ・さちお）元調教師が同日に病気のため死去したことを発表した。75歳だった。1970年に騎手デビューし、JRA通算1867戦141勝。90年に調教助手に転身、2000年に調教師免許を取得。翌01年に厩舎を開業し、03年フローラS（シンコールビー）で重賞初制覇を飾った。JRA通算4560戦270勝、うち重賞5勝。