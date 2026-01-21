◇スキージャンプ女子W杯 個人 第20戦 蔵王大会(21日、アリオンテック蔵王シャンツェ:山形市蔵王ジャンプ台)スキージャンプ女子個人戦のW杯第20戦が21日に行われ、丸山希選手が日本勢トップの8位、郄梨沙羅選手が9位に入り、オーストリアのリーサ・エーダー選手がW杯初優勝を飾りました。日本勢は、ミラノ・コルティナ五輪出場候補選手である郄梨沙羅選手や伊藤有希選手、勢藤優花選手ら6選手が参加。前日に同会場で行