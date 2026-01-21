天皇、皇后両陛下が６月にオランダとベルギーを公式訪問される方向で調整が進んでいることが、わかった。両陛下が国際親善を目的とした外国訪問で２か国を同時に訪ねられるのは、令和になって初めて。関係者によると、出発は６月中旬で１０日間程度の日程となる見通し。オランダではウィレム・アレキサンダー国王、ベルギーではフィリップ国王との会見や晩餐（ばんさん）会などへの出席が検討されている。皇室と両国王室は親