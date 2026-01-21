◇卓球全日本選手権シングルス第2日（2026年1月21日東京体育館）男女3回戦が行われ、女子シングルスで小学6年生の松島美空（12＝田阪卓研）が塚田桜姫（立命館大）を3―0（11―5、11―8、11―3）で破った。大学生を相手にストレート勝ち。3ゲーム通してリードされる場面はほとんどなく、危なげなく勝利した。「相手を振り回すことを目標に臨んだので、それは試合の中でできたんじゃないかと思う」と納得の内容だった。昨年