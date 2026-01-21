高速道路の中央分離帯で燃え上がる炎。白い煙が風に流されています。これは先週、NEXCO中日本・名古屋支社が公式Xに投稿した、高速道路上での火災映像です。NEXCO中日本・名古屋支社のX：小さな火種が大きな被害につながりますので、ポイ捨ては絶対にやめてください。この火災の原因は、走行中の車からポイ捨てされたたばこです。注意喚起の投稿は146万回以上閲覧されるなど大きな反響を呼ぶとともに、「あり得ない行為だ」「たば