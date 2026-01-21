衆議院選挙秋田1区に、参政党は、去年の参議院選挙に立候補した元教員の佐藤美和子氏を擁立すると発表しました。秋田1区は、現時点で6人が立候補する見通しとなりました。秋田市に住む佐藤美和子氏は66歳。去年の参議院選挙にも立候補し、6万票あまりを獲得しましたが、落選しました。36年間、県内の公立小学校で教員を務め、退職後は背骨の位置を直して健康増進につなげてもらう、「背骨コンディショニング」の指導者をしていまし