去年、秋田市で起きた風車の羽根の落下事故から8か月余りとなりました。風車を設置した会社などは事故原因や再発防止策をまとめ、21日に国の審議会に報告しました。落雷によって羽根の内部が損傷したまま運転を続けたことや、メンテナンス会社とメーカーとの情報共有の不足が事故につながったと報告しています。去年5月、秋田市の新屋浜風力発電所で風車の羽根が回転中に折れて落下。約250メートルの範囲に破片