エルグランド顔なSUV？日産「ムラーノ」は2002年に北米で誕生し、力強さと上質さを両立させたクロスオーバーSUVとして人気を広げました。日本には2004年に導入され、都会的なデザインとゆとりある走りで存在感を放ちましたが、2代目へ進むにつれてボディが大きくなり、ガソリン中心のパワートレイン構成も相まって、燃費や取り回しを重視する国内の需要とずれが生じました。【画像】超カッコイイ！ 日産「新型”エルグランド顔