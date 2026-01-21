テレ東系「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説」で「信じるか信じないかはあなた次第」の決めゼリフでお馴染みのMr.都市伝説関暁夫が、2月21日（土）に「Mr.都市伝説関暁夫ライブin日本武道館2026」を開催します。舞台となるのは日本のエンターテインメントの聖地・日本武道館。関暁夫が同会場でライブを行うのは2023年以来2度目となります。【動画】世界の様々な分野から禁断の都市伝説が紐解かれる！今回は関暁夫ライブ