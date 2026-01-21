浜松市中央区の飲食店で提供された牡蠣などを食べた10人が下痢や発熱、嘔吐などの症状があり、浜松市は食中毒と断定し、店に衛生状況の改善が確認されるまで営業禁止を命じました。 浜松市保健所によりますと、1月11日、浜松市中央区田町の飲食店で調理、提供された牡蠣などを食べた11人が下痢や嘔吐などの症状を発症したと店から連絡がありました。 保健所が調査した結果、11日に店で食事をした3グループ21人のうち、30歳