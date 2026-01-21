山口県周南市の離島で山林火災が発生しています。消防によりますと21日午後5時20分ごろ「火が林野に燃え移った」などと119番通報があったということです。徳山海上保安部の巡視艇にじかぜが海上から消火活動を行ったほか、消防隊も島に上陸し警戒しています。 また22日の夜が明けると、県の消防防災ヘリにも出動する予定です。現場は、仙島付近とみられ、午後６時現在、山口放送の情報カメラからも煙と炎があがっているのが確認