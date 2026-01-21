「BEAMS GOLF」が、2026年の新春1発目となる“デジタル迷彩コレクション”の限定発売を開始した。【写真】デジカモ柄とグリーンのアクセントが絶妙！ キャディバッグやバケットハットなど全5アイテムデジタル迷彩、いわゆる“デジカモ”は、ピクセル（画素）のような四角いドット模様で構成された迷彩柄の総称。従来のカモフラージュ柄は曲線的なものが一般的だが、より視認性を高めることを目的として、コンピューターでデザイン