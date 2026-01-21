海外から羽田空港に到着した訪日外国人客ら＝昨年11月観光庁は21日、2025年10〜12月に日本を訪れた中国客による宿泊や買い物などの消費額（1次速報）が、前年同期比17.9％減の3534億円だったと発表した。日中関係悪化が影響したとみられる。訪日客全体では10.3％増の2兆5330億円で、四半期ベースで過去最高。円安効果や、宿泊日数増加などが押し上げ要因となった。25年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る発言を契機に、12月の