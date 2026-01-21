病気療養のため参院議員辞職を表明した、れいわ新選組・山本太郎代表が２１日、都内で「不定例会見」を行った。会見に先立って「多発性骨髄腫の一つ手前」と説明していた。会見で現状について「今の段階ではこれをやったらいい方向に向かうというものはない。一歩手前なので」と説明。「この病気は何が原因かはっきりしない」とし、「自分の中で健康状態がこうなったのは何かと考えれば、これはもう無理しすぎ」「メンタルお化