天皇皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を6月に公式訪問される方向で検討されていることが分かりました。両国とも日本の皇室と長年、親交があり、両陛下にとっても思い入れの深い場所だといいます。去年5月、オランダのウィレム・アレキサンダー国王と笑顔で握手される天皇陛下。6年ぶりの再会を喜ばれました。長年、親交を深めてきた日本の皇室とオランダの王室。関係者への取材で、今年6月、両陛下がオランダ、そしてベルギ