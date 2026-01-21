「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）混戦となっている初場所。新大関安青錦も伯乃富士を下手投げで下して２敗をキープした。２敗対決となった一番は、阿炎が獅司を突き落としで下した。２日連続の金星で存在感をみせている熱海富士は、この日は藤ノ川を送り出しで下し、２敗を守った。関脇霧島は横綱大の里に敗れ、前日の琴桜戦に続いて連敗で３敗に後退した。３敗対決となった横綱豊昇龍は高安を下し、勝