今朝、氷点下の冷え込みとなった名古屋は、午後4時時点の気温も4.6℃と厳しい寒さが続いています。 また今夜から明日にかけては、平野部でも雪による交通への影響が出るおそれがあります。明日の朝は、余裕を持った行動を心がけましょう。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 今日は晴れたところが多くなりましたが、この後は雪の範囲が次第に広がる見込