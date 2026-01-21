「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２１日、アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第２０戦が行われ、前日の第１９戦で今季６勝目をあげたミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（２７）＝北野建設＝は合計２０８・９点で８位だった。難しい条件の中で１本目９２メートルで９位と出遅れ、２本目も９２・５メートルと伸ばしきれなかった。４大会連続五輪代表の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は合計２０６・８点で９位だった