新幹線のトンネル内で、コンクリート片が落下しました。 【写真を見る】東海道新幹線のトンネル内で4.4kgのコンクリ片が落下 天井の一部が剥がれ落ちる JR東海は今夜から全てのトンネルの緊急点検を予定 JR東海によりますと、きょう午前4時20分ごろ、東海道新幹線の静岡駅と掛川駅の間のトンネル内で、コンクリート片が落ちているのを点検中の作業員が見つけました。 天井の一部が剥がれ落ち… コンクリート