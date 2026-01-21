昨夏の参院選（比例区）にれいわ新選組から立候補し、落選した漫画家の池沢理美氏（63）が21日、X（旧ツイッター）を更新。同党の山本太郎代表が健康上の理由で参院議員を辞職すると発表したことに言及した。山本氏は同日、党の公式YouTubeチャンネルで、「多発性骨髄腫の一歩手前」と判明したとして、治療に専念するため参院議員を辞職し、政治活動を無期限で休止する考えを明かした。また、山本氏は動画内で「あり得ないと思うん