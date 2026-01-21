2025年10月に名古屋市東区にオープンした「Early Cafe」は、洋食と喫茶メニューが自慢のカフェです。平日の16:00～19:00には、こども食堂を併設しており、この時間帯は子どもや親子連れで賑わいます。店名の通り、アーリーアメリカンをコンセプトにした店内は、どこか懐かしく温かみのある雰囲気。熱帯魚の水槽もあり、「癒される」と好評です。ランチタイムには、ボリューム感のあるお得な