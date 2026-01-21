栄・住吉エリアに2025年8月オープンした「KING & BUN」は、手作りソースが自慢のバーガー店です。パティは国産牛100％。塩・コショウのみのシンプルな味付けで、店内で手捏ねし成形しています。高温の鉄板で一気に焼き上げることで、表面は香ばしく、中はジューシー。後味はさっぱりとしており、お酒との相性も抜群です。バンズは肉の旨味を引き立てる、軽やかな食感のものを使用してい