19日夕方、高市早苗首相は官邸で記者会見を開き、23日に衆議院を解散する意向を表明した。 解散の理由として、「高市早苗が、内閣総理大臣で良いのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく」とし、「全く新しい経済・財政政策を始め、国の根幹に関わる重要政策の大転換」のため民意を問う必要があるとの趣旨を述べた。 首相が掲げるこの理由は、憲法が想定する解散のあり方として正当といえるのか。解散権の行使には