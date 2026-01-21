中日本高速道路(NEXCO中日本)は21日夕、北陸地方や岐阜県、滋賀県を中心に大雪が予想されることから、21日午後10時ごろから予防的通行止め開始します。 21日午後10時ごろから予防的通行止めを開始するのは、以下の区間です。 【名神高速】 八日市IC～一宮JCT（上り） 一宮IC～八日市IC（下り） 【東海環状道】 養老IC～美濃関JCT（内外回り） 【北陸道】 米原JCT～敦賀IC（上下線）