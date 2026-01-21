10代にしてカーヴド・エアやロキシー・ミュージックのキーボード＆ヴァイオリン奏者となり、その後フランク・ザッパ・バンドに参加、78年にはジョン・ウェットンやビル・ブルフォードらと共に自身が中軸となるU.K.を結成して、70年代英国プログレッシヴ・ロック・シーンで活躍したエディ・ジョブソン（Eddie Jobson）が、10年ぶりに来日。2月に東京（24日・26日）・横浜（25日）・大阪（27日）のビルボードライブで来日公演を行う