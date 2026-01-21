「このアルバムは今までのやり方を限界まで追求し尽くした結果である以上、次は何か違うことに挑戦する準備ができた気がする」2022年に前作『Blue Weekend』を発表した際のRolling Stone Japanとのインタビューでそう語っていたのはウルフ・アリス（Wolf Alice）のエリー・ロウゼル（Vo, Gt）だが、言葉通りに大胆な変身を遂げて帰ってきた彼らが、rockinon sonic出演のために7年ぶりに来日。メジャー移籍を経て昨年発表したそのカ