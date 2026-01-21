日本デビュー5周年を迎えるK-POPグループ、ENHYPEN。16日にリリースされた7th Mini Album『THE SIN : VANISH』から間を空けず、リミックス・アルバムを配信した。【写真】メンバーの最新ソロカット正確にはリミックス・アルバムは「7種」ある。メンバー7人それぞれが先導役となり、同一作の別解釈を提示する形だ。自分たちで仕事を増やしているようにも見えるが、ENHYPENはそれを「消耗」ではなく「創作上の機会」として捉えている