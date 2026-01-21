倉敷警察署 SNSで知り合った女性にわいせつな画像を送信するよう要求するなどしたとして、倉敷警察署は21日、大阪府の大学生の男(23)を岡山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は2025年6月28日、SNSで知り合った岡山県南部に住む10代の少女に対し、SNSでメッセージを送信し、わいせつな行為をするよう勧誘しました。そして、少女が16歳未満であることを知りながら、2回にわたって性