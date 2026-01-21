今夜(21日)から25日(日)頃にかけて、日本海側を中心に積雪が急増する見込みです。北陸の平地でも数日間で100?を超えるような雪が降る恐れがあります。車の立ち往生など厳重な警戒が必要です。不要不急の外出は控えたほうがよさそうです。22日(木)にかけて北陸で100?日本海側を中心に警報級の大雪に気象庁によると22日18時かけての最新の24時間予想降雪量は、多い所で、北陸地方で100?、中国地方で近畿地方で80?、東北地方で70?な