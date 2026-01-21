２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」での“連覇”を掲げる王者・鹿島は、始動からちょうど２週間となる２１日、宮崎市内でトレーニングを行った。開幕まで２週間余り、チームの現在地と開幕スタメン争いの現況は―。＊＊＊秋春制移行で変則的なシーズンを迎えるが、チームとしての目標は変わらない。鬼木達監督就任２年目も、タイトル獲得へ向け、チームの総力を結集させて戦っていくことになる。チームは