れいわ新選組の山本太郎代表が２１日、都内で会見を開き、健康上の理由で参院議員を辞職することを発表した。山本氏は「多発性骨髄腫、血液のガンの一歩手前にいます」と語り、「無期限の活動休止に入ります」と明かした。自身の政治活動を「いろんな方々が力を貸してくださってここまで来た」という。党員に向けてどんな言葉をかけるかを聞かれると「皆さんの力もあったけど、１人でここまで（党を）持ってきたよ。次はバトン