第５２回ブルーバードＣ・Ｊｐｎ３は２１日、船橋競馬場の１８００メートルで３歳馬１３頭（ＪＲＡ４、南関東９）で争われる。ダート３冠路線の開幕戦と言っていい一戦で主役を張るのは、ＪＲＡから参戦のフィンガー。念願の初勝利を挙げた前走は、これまでの惜敗続きのうっぷんを晴らすような大差勝ち。重賞初挑戦初制覇を飾りそうだ。なお、１着になった地方所属馬には、羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日）への優先出走権が与えら