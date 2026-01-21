タレントの華ゆりさんが、悪性リンパ腫のため死去したと所属事務所の松竹芸能が２１日に発表した。８０歳だった。同社の公式サイトで「弊社所属タレントフラワーショウの華ゆり（享年８０歳）が、２０２６年１月１８日午前４時２９分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたしました」と報告。葬儀は近親者のみの家族葬で執り行われたという。華さんは浪曲漫才トリオ「フラワーショウ」のメンバーで、２００５年