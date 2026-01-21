歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）が警視庁蔵前署に建造物損壊の疑いで１８日に現行犯逮捕されたことを受け、２１日に松竹が襲名披露を延期することを発表した。鶴松は、来月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（１〜２６日）で幹部昇進し、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが発表されていたが、松竹はこの日、鶴松の休演を発表。鶴松が演じる予定だった「雨乞狐」は中村勘九郎、中村七之助が勤める。