東京・上野動物園の双子のパンダが中国へ返還されることをめぐり、中国外務省の報道官は「日本の方々が中国にパンダを見に来ることを歓迎する」と述べました。一方で、今後の日本へのパンダの貸し出しについては、具体的なコメントを避けています。上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は今月27日に日本を出発し、中国に返還される予定です。2頭の返還について中国外務省の報道官は、きょうの会見で次のように