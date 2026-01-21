「松竹」は21日、歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が「猿若祭二月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）を休演することを公式サイトで発表した。これを受け「初代中村舞鶴（まいづる）」襲名は見送られることとなった。併せて二月大歌舞伎の夜の部「雨乞狐」の代役も発表され、中村勘九郎（44）と中村七之助（42）が務める。2月1日に初日を迎える「猿若祭二月大歌舞伎」で幹部に昇進し、初代中村舞鶴を襲名することが発表されていた。鶴松